Caronia. Sono stati trovati altri resti umani nella zona attorno al luogo del ritrovamento del corpicino del bambino che “quasi certamente”, come dicono gli investigatori, appartiene al piccolo Gioele, nei boschi di Caronia (Messina).

Chi è l’uomo che ha trovato i resti

Gioele, trovati altri resti

Utilizzando le motoseghe sono stati disboscate diverse zone a poche centinaia di metri dal luogo in cui un carabiniere in pensione, volontario, ha trovato alcuni resti del bimbo. Come apprende l’Adnkronos, si tratta di alcune costole e scapole. Adesso toccherà al medico legale, Elvira Spagnolo, la stessa che ha eseguito l’esame autoptico sul corpo di Viviana Parisi, capire le cause di morte del bambino.