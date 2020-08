Napoli-Roma. Un uomo di 40 anni e figlioletto di appena dieci anni hanno perso la vita poco dopo le ore 12:30 circa lungo la corsia sud dell’Autostrada nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello.

La dinamica

L’incidente è avvenuto al km 699. I due che viaggiavano su una moto, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della sottosezione A1 della Polizia Stradale di Cassino, hanno perso il controllo del due ruote e sono finiti contro un guardrail. Al momento si registrano 2 km di coda.

Percorsi alternativi verso Napoli

Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare a Caianello.

Incidente in A1

Sempre in mattinata il traffico ha subito inoltre pesanti rallentamenti per un doppio incidente, uno in direzione Sud tra Valmontone e Colleferro e l’altro in direzione Nord, tra Anagni e Colleferro, un maxi tamponamento in cui sono rimaste coinvolte cinque auto. Diversi feriti in quest’ultimo caso, ma fortunatamente nessuna vittima.