Vicenza. Stava attraversando la strada quando è stata investita in pieno. Non c’è stato niente da fare per una 15enne di Arzignano, in provincia di Vicenza, a causa delle gravi ferite riportate.

Vicenza, 15enne investita e uccisa da pirata della strada: è caccia all’uomo

Secondo quanto riporta il ‘Giornale di Vicenza’, la ragazzina stava camminando lungo via Broggia quando l’automobilista le è piombato addosso alle spalle, falciandola e, senza fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha accelerato e fatto perdere le proprie tracce.

A dare l’allarme, alcuni passanti che hanno visto il corpo della ragazzina sull’asfalto. Sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo la giovane era già morta. I carabinieri hanno avviato subito le indagini: gli uomini dell’Arma stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Vi sarebbero alcune testimonianze, tuttora al vaglio degli inquirenti. E ci sarebbero alcuni riscontri utili per rintracciare il pirata. Sicuramente è qualcuno che abita nella zona: i Carabinieri lo pensano perché la via non è una strada di passaggio tra i paesi della Valle del Chiampo.