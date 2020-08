Paura in Spagna per l’aumento dei casi di Coronavirus. Nel Paese, ieri erano stati registrati 3000 mila positivi in 24 ore. Numeri allarmanti che hanno indotto il governo spagnolo a disporre la chiusura delle discoteche e ad adottare altre misure restrittive, anche per gli orari dei bar, per far fronte alla seconda ondata dell’epidemia di coronavirus.

Spagna, boom di casi in un giorno: governo chiude tutte le discoteche

Lo ha annunciato il ministro della sanità Salvador Illa, come riferisce El Pais. Inoltre, il governo spagnolo ha disposto il divieto di fumo per strada se non può essere rispettata la distanza di 2 metri.

La misura, già introdotta in Galizia e nelle Baleari ed ora estesa a tutto il paese, rientra in nuovo pacchetto di restrizioni per far fronte alla nuova ondata di coronavirus. Il ministro della salute Salvador Illa ha annunciato 11 misure come la chiusura dei locali notturni e un maggiore controllo sull’utilizzo delle bottiglie nei locali. Illa ha poi raccomandato di limitare gli incontri ai gruppi più vicini, non superare un massimo di 10 persone e fare test frequenti in centri sociali e sanitari.