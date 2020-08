Castel Volturno. Tragico scontro sulla litorale domizio, muore una donna. I fatti sono accaduti a Castel Volturno all’angolo tra la statale Domiziana e via Squarcione. La dinamica è ancora tutta da accerta ma, come riporta IlMattino, quando i vigili del fuoco del Distaccamento di Mondragone sono arrivati sul posto, le due auto erano incastrate l’una nell’altra, ed è stato quindi necessario per i pompieri utilizzare gli attrezzi da taglio per liberare gli occupanti delle vetture rimasti incastrati tra le lamiere.

Tragico scontro a Castel Volturno

In una delle auto viaggiava un intero nucleo familiare romeno, tra cui la donna deceduta e due bambini di 6 e 3 anni, rimasti feriti e ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli; nella seconda vettura coinvolta c’era solo il conducente italiano, che ha riportato lesioni varie.

