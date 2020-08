Intanto, mentre vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia e finanza, continuano a cercare nelle campagne di Caronia e di Sant’Agata Militiello, è in corso un vertice in prefettura per capire come proseguire con le indagini. Dopo l’autopsia effettuata martedì, ieri il perito di parte, il medico legale presente all’ispezione sul corpo della donna per conto dell’avvocato di Daniele Mondello, padre di Gioele, Pietro Venuti, ha svelato che potrebbe essere caduta dal traliccio. Nessuna indicazione, invece, dagli esperti nominati dalla procura di Patti che dopo la prima analisi sul cadavere hanno parlato di “ecchimosi” ma “compatibili con diverse ipotesi”. E si attende anche il parere dell’entomologo Stefano Vanin, che ha parlato di un tempo di attesa di “circa tre mesi” per i risultati delle sue analisi sugli insetti.