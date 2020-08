Multa nel giorno del matrimonio. E’ quanto accaduto a Lecce. Protagonista involontario del video che sta facendo il giro della rete un vigile solerte che ha elevato una contravvenzione ai danni di due giovani sposi in piazza S.Oronzo.

Lecce, vigile fa multa a due sposi il giorno del matrimonio. Il video finisce in rete

I trasgressori del codice della strada sarebbero entrati in piazza strombazzando a bordo di un’auto per fare una foto. Una leggerezza che è stata punita: l’agente della polizia municipale non si è fatto intimorire neanche dal coro di proteste della gente radunata in piazza ad assistere alla scena e il verbale lo ha fatto lo stesso.

Dal comando dei vigili fanno sapere che l’auto era stata autorizzata a passare solo per raggiungere la chiesa di S. Matteo per la cerimonia, “ma non per transitare sulla piazza rumorosamente”. Il filmato che riprende l’agente della Municipalei intento a raccogliere le generalità del trasgressore è finito su Facebook scatenando una pioggia di commenti tra il divertito e l’indignato.