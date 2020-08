Attimi di paura per il procuratore generale di Perugia Raffaele Cantone. L’ex presidente dell’ANAC era in vacanza a Gaeta quando è stato colpito da un’ischemia. Il malore di cui è stato vittima risale alla notte tra martedì e mercoledì.

Cantone colpito da ischemia: è all’ospedale Cardarelli

In un primo momento, il magistrato è stato trasportato al pronto soccorso locale, poi successivamente il personale medico he ha deciso il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli, dov’è attualmente ricoverato nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni e non è pericolo di vita. Verrà sottoposto a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. Secondo le prime ricostruzioni, era in vacanza nel sud pontino con i familiari quando si è sentito poco bene.

