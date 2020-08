Sparatoria a Napoli, nel quartiere Ponticelli, periferia est del capoluogo. Nella tarda serata di ieri I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale sono intervenuti in via Scarpetta nel per esplosioni di arma da fuoco.

Napoli, sparatoria a Ponticelli: tornano le stese

Durante il sopralluogo gli investigatori hanno rinvenuto 4 fori sul muro di un palazzo. I militari della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 6 bossoli calibro 9.

Gli uomini della Benemerita hanno avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica della sparatoria e risalire agli eventuali autori. Potrebbero essere acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Da capire se il bersaglio degli aggressori fosse qualcuno residente nel palazzo preso di mira dai colpi d’arma da fuoco.