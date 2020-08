Salerno. Terribile incidente tra auto a Pollica, in località Caleo, nel primo pomeriggio. Coinvolte due vetture: un’Audi A3, su cui viaggiava una coppia di fidanzati, e una Lancia Ypslon, con a bordo una madre e una figlia.

Pollica, incidente tra auto: madre e figlia in ospedale

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di uno scontro frontale. Non ci sarebbero altre auto o persone coinvolte. Ad avere la peggio la madre e la figlia, per le quali è stato reso necessario il trasporto in ospedale. Entrambe hanno riportato ferite lacero-contuse. Illesa, invece, la coppia di fidanzati. Sul posto i sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi.

inlineadv

(immagine di archivio)