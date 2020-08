Un momento di relax si trasforma in tragedia in Messico. Un acquascooter è piombato a folle velocità sui tavolini di una spiaggia uccidendo una venditrice ambulante che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Moto d’acqua travolge tavolini sulla spiaggia: un morto e due feriti

Nessuno l’ha visto arrivare e l’impatto è avvenuto in pochi secondi. L’orribile incidente è avvenuto a El Medano a Cabo San Lucas ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del ristorante del resort, dove alcuni turisti si stavano godendo un pranzo in spiaggia. Come si vede nel video, improvvisamente all’orizzonte fa capolino una moto d’acqua. Prosegue a folle velocità e punta dritto verso la staccionata del ristorante dove nessuno sembra accorgersi di nulla.

Dopo pochi attimi l’impatto catastrofico. Alejandra Garcia de la Rosa, una venditrice ambulante, viene travolta insieme a due turisti. Alcuni membri del personale provano a rianimare de la Rosa, ma per non lei non c’è nulla da fare. I due turisti, che al momento dello schianto davano le spalle al mare, sono ricoverati in condizioni gravi.