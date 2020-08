Un uomo trovato morto sui binari della stazione di Pagani, in provincia di Salerno. Secondo i primi rilievi, si tratterebbe di un uomo originario di Angri morto per cause naturali.

Pagani (Salerno), trovato uomo morto sui binari della stazione

Il rinvenimento è avvenuto alla stazione ferroviaria del paese della provincia salernitana. Immediatamente è partita la segnalazione alle Forze dell’Ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Scientifica del Commissariato di Nocera Inferiore. Incredulità tra i pendolari che attendevano l’arrivo dei treni.

Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità della vittima. Non si esclude che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Non sono al momento segnalati ritardi o disagi alla circolazione ferroviaria.