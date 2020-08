Rischiano il linciaggio due ladri in azione a Villa di Briano, nell’agro aversano. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte in via Firmamento, non lontano dalla scuola media.

Villa di Briano (Caserta), ladri rischiano il linciaggio della folla: chiedono aiuto ai carabinieri

La coppia di malviventi è stata fermata dopo una segnalazione per tentativo di furto. Stavano per penetrare all’interno dell’istituto scolastico per trafugare dei tablet. Stavolta però nessuna intrusione è avvenuta. Appena sono stati infatti avvistati i due sospetti è scattato l’allarme dei residenti.

inlineadv

La coppia di nazionalità italiana è stata accerchiata da una folla di cittadini scesi in strada. I due hanno rischiato il linciaggio prima dell’arrivo dei carabinieri che li hanno fermati per accertamenti. Secondo quanto emerso da alcune testimonianze uno dei due sospettati avrebbe anche urlato “Salvateci” alla vista dei militari temendo forse di cadere nelle mani della folla inferocita.