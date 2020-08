Brindisi. Tragedia in strada, muore bimbo di 16 mesi. Un bambino di un anno e mezzo ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale che collega Erchie al santuario di San Cosimo, a Oria. La sorella è stata portata al Pronto soccorso per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i bambini viaggiavano insieme alla madre che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro l’auto che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente si è verificato intorno alle 16. Sul posto per la ricostruzione della dinamica gli agenti della Polizia locale e i carabinieri di Erchie che si stanno occupando della viabilità. La famiglia è di Torre Santa Susanna, comune sempre della provincia di Brindisi.

