Campania. Con decreto dirigenziale n. 571 del 06/08/2020 è stato approvato il sesto blocco di ammessi al contributo relativo all’avviso contenente le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni. Gli ammessi hanno ISEE fino a 4.500 euro. A breve sarà pubblicata la data dalla quale sarà possibile recarsi presso gli sportelli di Poste Italiane per ritirare il contributo.

Campania, bonus famiglia

E’ stato altresì pubblicato l’elenco delle domande la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo, aventi ISEE superiore a 4.500 euro – e, pertanto, non finanziabili attualmente, e l’elenco delle domande sospese (in corso di perfezionamento). Con questi elenchi si esauriscono tutte le domande presentate all’avviso pubblico. E’ possibile ricercare la presenza di ciascuna domanda negli elenchi attraverso il codice domanda.

inlineadv

I soggetti presenti nell’elenco domande sospese (in corso di perfezionamento) riceveranno una mail di richiesta di integrazioni finalizzata al completamento dell’istruttoria da parte degli indirizzi mail indicati. Anche in caso di mancata ricezione della mail di richiesta, possono inviare alla propria mail di riferimento (in base al numero progressivo in elenco) i documenti necessari al completamento dell’istruttoria (identificabili in base al codice esito attribuito accanto al codice domanda, di cui viene riportato il significato nella legenda). Le integrazioni vanno inviate entro e non oltre la data del 28/08/2020, secondo le modalità riportate nello stesso.

A seguito della conclusione dell’istruttoria relativa alle domande sospese, si procederà all’approvazione di un elenco finale, in ordine di ISEE, con eventuale ammissione a finanziamento di ulteriori istanze, sulla base delle risorse disponibili. Si ricorda, inoltre, che il sito di riferimento dell’avviso, su cui trovare tutte le informazioni relative, è il seguente: conlefamiglie.regione.campania.it