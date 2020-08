Movida fuori controllo tra Aversa e Castel Volturno. Quattro giovanissime sono finite in coma etilico dopo una serata di bagordi all’insegna dell’alcool. Le prime sono di Sant’Antimo, hanno 16 e 17 anni. Sono crollate al parco Pozzi dopo aver bevuto della vodka.

Aversa, movida fuori controllo: due ragazzine di Sant’Antimo in coma etilico

La scena si è consumata in prima serata. Le giovani stavano bevendo della vodka nell’area verde con degli amici quando si sono sentite male. Immediati i soccorsi con l’arrivo del personale del 118 che, dopo le prime cure sul posto, le ha trasportate nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati dove, grazie anche all’intervento delle forze dell’ordine, sono state affidate alle famiglie.

Castel Volturno, altre tue giovani in coma

Episodio simile anche a Castel Volturno nella notte tra sabato e domenica. Due giovanissime straniere, del centroamerica, sono finite in coma etilico. Le due, di 22 e 21 anni, hanno passato la serata in un lido di Castel Volturno dove si sono sentite male dopo aver bevuto. Sono ricoverate in gravi condizioni nella clinica Pineta Grande. Pare abbiano preso parte ad un festino in spiaggia con dei ragazzi, i quali hanno allertato i soccorsi.