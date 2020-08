Campania. Ancora pomeriggio di sangue a Napoli, due persone ferite a colpi di pistola nella Galleria Laziale. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi, 8 agosto. I malviventi erano a bordo di uno scooter di grossa cilindrata quando hanno affiancato un uomo per derubarlo del costoso orologio di marca Rolex. I presunti ladri hanno aperto il fuoco contro le vittime, ferendoli, e poi sono scappati.

Napoli, la sparatoria

Alla scena hanno assistito alcuni conducenti. Uno di loro ha soccorso i due feriti, entrambi residenti a Pianura. Giunti al pronto soccorso i due sono stati presi in carico dal personale sanitario. Uno ha riportato una ferita alla gamba sinistra, mentre l’altro al momento non è noto dov’è stato colpito. I pazienti restano ricoverati, ma non si trovano in pericolo di vita.

Sul luogo della sparatoria sono giunti gli agenti di polizia del Commissariato di Bagnali per le indagini del caso. Al vaglio dei poliziotti le immagini di videosorveglianza della città per cercare di risalire alla dinamica esatta di quanto accaduto e di identificare gli autori della tentata rapina.