MUGNANO. Arriva il via libera: Luigi Sarnataro è il candidato sindaco del Partito democratico. Dopo settimane di incertezze e di papabili nomi alternativi, oggi è arrivato l’ok da parte del partito alla ricandidatura del sindaco uscente. Per il primo cittadino non era certa l’investitura da parte del suo partito di appartenenza. Sono state quelle appena trascorse settimane di incontri e riunioni che hanno però portato oggi alla decisione definitiva.

“Il Partito Democratico sosterrà la candidatura di Luigi Sarnataro alla carica di Sindaco di Mugnano di Napoli – scrive il Pd Napoli in una nota-. Vogliamo continuare infatti il percorso molto positivo di questi cinque anni messo in campo dall’amministrazione uscente, rafforzando e valorizzando il lavoro del nostro circolo locale e dei suoi dirigenti, in particolar modo del Presidente del consiglio comunale Pierluigi Schiattarella che apprezziamo per il senso di responsabilità e lo spirito di appartenenza dimostrato in questa fase complessa”.