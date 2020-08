Drammatico incidente a Olevano sul Tusciano, vicino Battipaglia. Un uomo di 43 anni, A.P., è morto dopo aver perso il controllo della sua auto in via Vittorio Veneto. Resta da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente a Olevano sul Tusciano (Salerno): un morto

Il decesso è avvenuto ieri sera alle 23. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava viaggiando lungo via Vittorio Veneto, in direzione Battipaglia dove lavorava, quando avrebbe perso il controllo del veicolo precipitando nel vuoto, probabilmente per colpa della velocità elevata.

inlineadv

L’autovettura, una Peugeot Bipper, si era schiantata contro una curva ed era precipitata nella scarpata. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana che erano riusciti ad estrarlo dalle lamiere, ma le sue condizioni erano apparse subito disperate.

La vettura era precipitata dopo un volo di quasi 4 metri. L’uomo era stato trasportato all’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, ed era stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, nella serata di ieri il decesso.