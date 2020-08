Giugliano. Camion in fiamme in via San Francesco a Patria, a Giugliano. Per dinamiche ancora da accertare, il mezzo è andato a fuoco all’ingresso dell’asse mediano in direzione Lago Patria. Il conducente del veicolo sarebbe riuscito a scendere dal mezzo prima che l’incendio divampasse. Il camion è andato distrutto a causa del rogo. Sul tratto di strada interessato dall’incendio si attendono i vigili del fuoco e gli uomini del soccoso stradale.

related