Napoli. E’ durato veramento poco il sollievo delle temperature in calo di questi giorni, da lunedì ritorna il caldo africano con massime che superano i 35 gradi. Da lunedì, infatti, ritornano le giornate soleggiate e temperature alte, di nuovo in linea con le medie stagionali, grazie al ritorno in città – e, a dire il vero, su gran parte dell’Italia – dell’anticiclone africano, che spazzerà via il vortice atlantico responsabile del maltempo che ha contraddistinto il meteo della settimana.

Meteo a Napoli

Sabato 8 agosto si prevedono cieli poco nuvolosi, con la temperature massima che si aggirerà intorno ai 33-34 gradi, mentre la minima si attesterà sui 25-26 gradi. Particolarmente calda la giornata di domenica 9 agosto, quando la massima farà registrare picchi di 36-37 gradi. Sole e caldo la faranno da padroni anche la prossima settimana. Sarà con l’inizio della settimana prossima, però, che l’alta pressione si consoliderà sulla Penisola, comportando ovunque un aumento delle temperature: da lunedì sono previsti oltre 30 gradi nelle principali città italiane

