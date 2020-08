Giugliano. Angelo, 60 anni di Giugliano, è ancora ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’uomo è stato investito ieri in via degli Innamorati intorno alle ore 7 del mattino. Il netturbino era intento ad attraversare la strada quando è stato preso in pieno da uno scooter. L’impatto è stato violento e l’uomo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Il conducente dello scooter si è fermato a prestare soccorso. Subito dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il 60enne al nosocomio puteolano in condizioni critiche.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto ieri il 60enne era appena sceso dal camion della nettezza urbana per raccogliere dei sacchetti che si trovavano al lato opposto della strada. Mentre attraversava, in quegli istanti passava di lì lo scooter che lo ha poi investito. Accertamenti in corso sulla dinamica.