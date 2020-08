Inferno di fuoco poco dopo le 13 sull’altopiano di Campeda, sulla statale 131 in Sardegna, nel sassarese. Un camion ha preso fuoco sprigionando una densa colonna di fumo. L’area è rimasta isolata per ore e il traffico deviato su altre direzione.

Campeda, camion a fuoco: incendio sulla statale

L’incendio è avvenuto al chilometro 150. Ferito il conducente, trasportato in ospedale con l’elisoccorso, non sarebbe in pericolo di vita. La strada principale della Sardegna è stata chiusa in entrambe le direzioni dalla Polstrada di Nuoro, diretta da Leo Testa, per consentire ai Vigili del fuoco di domare le fiamme che si sono propagate anche alle campagne circostanti e di soccorrere l’autista.

inlineadv

L’autoarticolato, che trasportava frutta ed era diretto a Cagliari, si è ribaltato ostruendo la carreggiata. La perdita di gasolio avrebbe innescato l’incendio. La circolazione è ripresa su una sola corsia di marcia in attesa dell’arrivo da Sassari di un’autogru dei vigili del fuoco per la rimozione del tir. Trasportato in ospedale il conducente del tir, che non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia e i Carabinieri.