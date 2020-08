Pestato a sangue dopo aver sorpreso due persone che stavano urinando sotto i palazzi Cirio di Mondragone. E’ quanto raccontato dal portale Casertace.it. La brutale aggressione si sarebbe consumata questa mattina.

Mondragone, pestato a sangue per aver sorpreso due persone a urinare in strada

L’anziano aveva notato due persone – presumibilmente di nazionalità bulgara – intente a fare pipì sotto i porticati dei palazzi Cirio, saliti alla ribalta delle cronache per essere diventati un focolaio di coronavirus nelle scorse settimane.

La coppia però non avrebbe gradito il richiamo e avrebbe reagito violentemente prendendo a calci e pugni l’uomo. Dopo il pestaggio, sono scappati facendo perdere le proprie tracce. La vittima è finita in ospedale con contusioni ed escoriazioni. Per fortuna non versa in gravi condizioni.