Rapina finisce nel sangue a Villa Literno. Lungo la strada provinciale che da Trentola porta a Ischitella, un uomo di Villaricca è stato accoltellato da un malvivente che gli ha portato via l’auto. A riportare la notizia è Casertace.it.

Villa Literno, villaricchese accoltellato in una rapina

La vittima viaggiava in direzione Ischitella quando sarebbe stato affiancato da un rapinatore. Costretto a scendere dall’auto, avrebbe cercato di opporre resistenza ma il balordo gli avrebbe inferto alcuni fendenti lasciandolo a terra in una pozza di sangue per poi scappare a bordo della vettura rubata.

inlineadv

Ferita, la vittima ha chiesto aiuto. Un automobilista vedendo l’uomo sanguinante ha immediatamente fermato la sua macchina per dargli supporto. Trasportato all’ospedale Moscati di Aversa, l’uomo non ha riportato ferite tali da mettere a rischio la vita. Sul caso indagano le forze dell’ordine.