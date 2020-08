Non ce l’ha fatta la bimba di 4 anni caduta in piscina a Piacenza due giorni fa. La piccola è spirata questa mattina all’ospedale di Bergamo, dove era stata trasportata in eliambulanza dopo l’incidente.

Piacenza, morta bimba di 4 anni caduta in piscina

La tragedia si è consumata nella piscina di casa. La bimba di quattro anni era con i genitori quando, per cause da accertare, è finita in acqua. Quando la mamma se n’è accorta, è scattato l’allarme: la piccola è stata soccorsa ed è stata chiamata l’ambulanza. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sul caso sono in corso le indagini della polizia e della squadra mobile di Piacenza.

A inizio luglio sempre nel Piacentino un altro bambino, di due anni, era morto dopo un episodio molto simile: anche in quel caso era stato tirato fuori dall’acqua e soccorso, poi è deceduto in ospedale un paio di giorni dopo.