Drammatico incidente questo pomeriggio sulla Variante Anas che collega Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere. Una persona è morta. Si tratta di un 60enne alla guida di una Fiat Punto.

Caserta, incidente sulla Variante: morto un 60enne

Il sinistro si è registrato tra l’uscita di San Clemente-Tredici e quella della zona industriale, all’altezza del distributore Q8. Fatale l’impatto frontale tra una Punto e un camion proveniente dalla direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione, come spiegato dal portale Casertace, a provocare l’incidente sarebbe stato un sorpasso azzardato.

inlineadv

Vittima un uomo di circa 60 anni, che era alla guida dell’utilitaria. La Punto è uscita distrutta dall’impatto, nella parte davanti. L’uomo all’interno è rimasto incastrato tra le lamiere, e dalle prime informazioni pare che non ci sia nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco di Caserta, stanno cercando di estrarre il cadavere dell’uomo. Traffico completamente in tilt, al momento del video ancora non avevano chiuso la strada.

Foto: Casertace.it