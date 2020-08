Napoli. Addio, almeno per il momento, a “Il Castello delle Cerimione.” La decisione di non mandare più in onda la nota trasmissione è stata resa nota dall’emittente televisiva Real Time. Infatti, il noto programma televisivo, reso famoso dal personaggio di Antonio Polese storico proprietario del ristorante, almeno al momento non sarà protagonista di nuove serie tv.

Il Castello delle Cerimonie: trasmissione sospesa

Sulla chiusura potrebbe aver influito l’emergenza Covid-19 con l’annullamento della maggioranza dei matrimonio. Attualmente la protagonista de Il Castello delle Cerimonie è diventata donna Imma Polese, figlia di Antonio, e la sua famiglia. Vedremo quello che succederà con l’ufficializzazione del palinsesto televisivo della nuova stagione. Ovviamente il ristorante rimane comunque aperto per tutti coloro che vorranno sposarsi in loco.

