Momento di grande dolore per la famiglia Capozzi. Angela, figlia di Agostino Capozzi, alias Mario Trevi e cugina del noto cantante napoletano Gianluca Capozzi è deceduta qualche giorno fa. La donna aveva 54 anni e la sua scomparsa ha scosso il mondo della musica napoletana. Sconvolta l”intera comunità di Melito, comune d’origine della famiglia Capozzi.

La famiglia Capozzi piange Angela

A dare la triste notizia è stato Mauro Nardi e Nino D’Angelo. Entrambi i cantanti hanno voluto esprimere il loro cordoglio attraverso un messaggio sui social:“Mi stringo al dolore che ha compito la famiglia Capozzi per la perdita della figlia di Mario Trevi”.

Il post di Mario Trevi

Ringrazio tutti gli amici, tutti i fan, tutti i colleghi, tutte le persone intervenute oggi alle esequie. Vi ringrazio per tutte le telefonate, per tutti i messaggi. Non pensavo di essere voluto così bene. Me lo avete dimostrato in questo brutto momento, per la mia cara Angela.