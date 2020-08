na tromba marina è stata avvistata nella giornata di oggi al largo della costa cilentana, tra Palinuro, Acciaroli, Casal Velino e Ascea. (leggi qui). Il fenomeno atmosferico è stato immortalato da passanti e bagnanti, che poi hanno pubblicato video e fotografie sui social network. La tromba marina non ha causato danni. La Protezione Civile ha esteso anche alla giornata di domani l’Allerta Meteo di colore Giallo, per la previsione di temporali e rovesci di moderata intensità in gran parte della Campania.

Allerta meteo per domani 5 agosto

L’Allerta Meteo era stato dichiarato ieri dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, 4 agosto, ma le condizioni meteorologiche hanno portato all’estensione anche per domani, 5 agosto, dalle 6 fino alla mezzanotte. L’allarme per piogge e temporali riguarda tutto il territorio regionale. Si prevedono “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali”. I fenomeni temporaleschi, avvisa la Protezione Civile, “sono caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si prevedono possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi”.

Tra i rischi segnalati, come prassi per scenari di questo tipo, ruscellamenti superficiali con possibilità di trasporto materiale, allagamenti di locali interrati e al pian terreno, allagamento delle strade e rigurgito dai sistemi di smaltimento. La Protezione Civile ha inviato gli enti competenti a prendere tutte le contromisure necessarie per limitare i danni che potrebbero essere causati dalle avverse condizioni atmosferiche.