Tromba d’aria questa mattina in Cilento. Fortunatamente è rimasta al largo della costa, ma è stata bene visibile tra Ascea ed Acciaroli. Questo impressionante fenomeno atmosferico, è stato prontamente immortalato. Non si registrano danni nella zona. La foto, scattata ad Ascea, in pochi attimi ha fatto il giro del web destando meraviglia e preoccupazione.

Tromba d’aria in Cilento

La tromba d’aria verificatasi questa mattina nel mare del Cilento è stata avvistata da tanti che si trovavano in spiaggia. Paura tra i bagnanti ma fortunatamente il vortice non ha raggiunto la terraferma. Per oggi è stata diramata dalla protezione civile una allerta meteo di color giallo dalle 6 di questa mattina fino alle 20 per piogge e temporali. La protezione civile ha poi diramato un altro avviso di allerta anche per domani sempre di colore giallo.

