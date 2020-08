Un vero e proprio giallo quello di queste ore a Messina. Una mamma con il figlio di soli 4 anni risultano dispersi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale. Si tratta di Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio Joele, di 4 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, sul viadotto Pizzo Turda nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 4 agosto.

Mamma e figlio dispersi dopo incidente

Dopo l’impatto si sono perse le tracce della donna e del bambino, che si sono allontanati nelle campagne circostanti dopo aver lasciati il loro mezzo incidentato per strada. Al via le ricerche della polizia, allertate dal marito di Viviana, mentre la notizia è stata diffusa sui social network dove è partito un tam tam per aiutare le forze dell’ordine a rintracciare i due. Tra le ipotesi al vaglio, quella che la donna abbia perso l’orientamento.

Sul posto, oltre gli agenti della Polstrada, sono intervenuti i carabinieri, i Vigili urbani di Caronia e Santo Stefano di Camastra e due unità Tas specializzate nelle attività di ricerca, un’unità cinofila ed un elicottero dei vigili del fuoco, più due squadre ordinarie dei caschi rossi per supportare le ricerche. Ma con il passare delle ore aumenta l’angoscia e la preoccupazione di amici e parenti.

Viviana e Gioele vivono insieme alla loro famiglia a Venetico. Nessuno al momento ha idea di dove i due possano essere finiti. Tanti gli appelli condivisi su Facebook. Chi avesse notizie è pregato di contattare questa Polizia Stradale ai numeri 090/6402811 e 090/41852. “Vi pregherei di condividere questa foto – si legge sui social -. Scomparsi dalle 10.30 di questa mattina zona autostrada ME-PA Tra S.Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra. Si chiamano Viviana Parisi e Joele Mondello per favore condividete il più possibile chiunque li vede può contattarci”.