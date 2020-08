VILLARICCA. Un’altra prematura scomparsa nell’area nord. E’ venuta a mancare Mari Mallardo. La donna pare stesse combattendo contro un tumore da un po’ di tempo che ieri l’ha portata via.

Mari non ce l’ha fatta. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati da amici e parenti, increduli per quanto accaduto. “Anche oggi una brutta telefonata sei andata via come una grande guerriera mancherai tanto” scrive Eva.

“Non ho avuto il piacere di viverti veramente, un solo attimo mi è bastato per conoscerti, ho scoperto una donna che amava la vita più che mai, la tua forza era quella di non sprecare neanche un’istante, quella stessa forza era per noi un profumo diffuso in maniera semplice e naturale, proprio come eri tu dolcissima Mari Mallardo nel mio cuore ora c’è un silenzio così assordante, perché tu sei volata via troppo troppo presto” sono invece le parole di Emilia.