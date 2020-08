Se Pentangelo frena su Maisto, Sequino è disponibile a fare un passo di lato, Martusciello va spedito su Maisto. E’ sempre più contorta la situazione nel centrodestra di Giugliano per la scelta del candidato sindaco.

Secondo l’europarlamentare azzurro Fulvio Martusciello, invece, le posizioni contrarie a Maisto sono minoritarie. “Chi non vuole Maisto, vuole la sconfitta di Caldoro – dice alla nostra redazione -. Ormai la sua candidatura è partita, deve andare avanti. Ho parlato di lui anche a Berlusconi. Il 99% di Forza Italia vuole Maisto. Io non ho mai sentito Cesaro sponsorizzare Sequino. Tutte le aree di Forza Italia, compresa quella di Cesaro, erano d’accordo sulla candidatura di Maisto, mai sentito altri nomi in giro”.

inlineadv

Intanto ieri proprio Alfonso Sequino, in un video postato sui social, si è detto disponibile a fare un passo di lato a favore di un terzo nome.

L’eventuale unità del centrodestra avrebbe anche convinto Luigi Guarino a interrompere le trattative con il Pd che invece avrebbe aperto la strada a un accordo con il Movimento 5 stelle.