Napoli. Maltempo in arrivo a Napoli e in Campania, temperature in discesa. Le previsioni per la giornata di domani, martedì 4 agosto, nel capoluogo campano, indicano l’arrivo della pioggia che, a partire dal primo pomeriggio, potrebbe trasformarsi in veri e propri temporali. Il maltempo che sta per arrivare comporterà anche una diminuzione delle temperature che, dopo settimane che hanno raggiunto picchi molto elevati, scenderanno sotto i 30 gradi: la massima prevista per domani è infatti di 28-29 gradi; finalmente arriverà un po’ di refrigerio anche durante le ore notturne, fino ad ora molto calde: la minima prevista per domani è infatti di 19-20 gradi. Pioggia e diminuzione delle temperature sono dovute all’arrivo in Italia di un vortice atlantico che insisterà sul nostro Paese almeno fino a venerdì 7 agosto.

inlineadv