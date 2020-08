Napoli. Dramma nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli, accusa malore e muore in strada. Nella serata di ieri, uomo era alla guida della sua automobile quando si è fermato improvvisamente in strada e uscito dall’auto ed è stramazzato a terra. I fatti sono accaduti nei pressi della Loggetta, per la precisione tra via Terracina e via Caravaggio. Il conducente dell’auto, molto probabilmente è stato stroncato da un infarto fulminante. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Dopo gli accertamenti il corpo senza vita è stato coperto con un lenzuolo.

