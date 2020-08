Nuovo bollettino dell’unità di crisi della Regione Campania sui casi di Coronavirus del giorno. Stando al report di oggi, domenica 2 agosto, sono 7 i nuovi casi su 2.194 tamponi effettuati. Il totale dei positivi è pari dunque a 5.016, mentre quello dei tamponi è 337.192.

Oggi non ci sono decessi per Covid quindi il totale dei deceduti si ferma a 435. Tre invece sono le persone guarite oggi per un totale di 4.180.

inlineadv

I dati sono aggiornati alle 23.59 di ieri.