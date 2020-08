Ennesimo incidente mortale questa mattina sull’Autostrada A14: a perdere la vita una ragazza di 24 anni. Lo schianto è avvenuto in prossimità dello svincolo di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

A14, incidente mortale: perde la vita una 24enne

Ancora da accertare la dinamica. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Per ragioni da accertare, la ragazza avrebbe perso il controllo dell’auto, una Lancia Y, finendo contro il guardrail dopo un’improvvisa virata. Non si esclude un colpo di sonno o una distrazione fatale tra le cause del sinistro. Sulla tragedia indagano gli agenti della Polizia autostradale di Forlì.

Nonostante i tentativi di soccorso da parte del 118, la ragazza è deceduta durante la corsa dell’ambulanza verso l’ospedale. La giovane è originaria di Lugo, centro urbano in provincia di Ravenna, dove la notizia sta facendo rapidamente il giro di amici e parenti.