Stava andando in vacanza il 24enne avellinese Joseph Valentino Buonfino. E invece ha trovato la morte. A strapparlo alla vita un incidente avvenuto lungo la statale tonica 106. Con lui viaggiava un amico, L.G., 23 anni, anch’egli campano, ora ricoverato in prognosi riservata.

Calabria, vanno in vacanza ma fanno un incidente: morto Joseph Buonfino

La coppia di amici viaggiava a bordo di una Ford Mondeo bianca quando, all’altezza di Montegiordano, si è scontrata nella Galleria Vittoria con la parte posteriore di un autobus di linea diretto in Sicilia. Dopo lo schianto, il conducente ha perso il controllo finendo contro i cordoli di cemento armato del traforo. Joseph sarebbe morto quasi sul colpo. Per lui non c’è stato niente da fare. Il 24enne è spirato in ambulanza mentre i sanitari del 118 lo stavano trasportando verso l’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano.

inlineadv

Purtroppo i camici bianchi, pur facendo disperati tentativi per rianimarlo, non hanno potuto evitare il decesso del giovane, politraumatizzato e con evidenti ferite in diverse parti del corpo. L’amico, invece, è ius gravi condizioni all’ospedale “Giovanni Paolo II” della vicina Policoro in Lucania. Le sue condizioni critiche di salute, hanno consigliato il trasferimento nel presidio ospedaliero più vicino, seppur fuori regione, per cercare di salvargli la vita.