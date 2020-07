Casamarciano. Dopo l’ordinanza del sindaco di Cicciano, anche il primo cittadino di Casamarciano, comune del nolano, emana una nuova ordinanza restrittiva: stop a feste anche private e obbligo di maschere all’aperto. Il sindaco Andrea Manzi firma una nuova ordinanza per contenere il rischio contagio nella piccola comunità per i focolai registrati nel territorio nolano.

Il post del sindaco

A Casamarciano il sindaco Andrea Manzi firma una nuova ordinanza per contenere il rischio contagio nella piccola comunità all’indomani dei focolai registrati nel territorio nolano. Il provvedimento resterà in vigore, per il momento, fino al 10 agosto ma, come spiega il sindaco Manzi, “potrebbe essere prorogato in caso di necessità”.

Per dieci giorni dunque sarà severamente vietato assumere comportamenti in contrasto con quanto scritto nell’ordinanza che obbliga all’uso della mascherina anche all’aperto ed al rispetto del distanziamento sociale. Divieto assoluto, inoltre, di ogni tipo di festa che preveda assembramenti incontrollabili e stop alla vendita di alcolici dopo le 22.

“Non possiamo mandare all’aria il lavoro di questi mesi – spiega il sindaco Andrea Manzi – fortunatamente Casamarciano è ancora un comune Covid free ma non possiamo non tener conto di quanto stia succedendo nei comuni vicini. Mi rendo conto che è estate ed il caldo ci invoglia ad uscire ma questo non vuol dire sentirci autorizzati ad avere atteggiamenti irresponsabili che mettono in pericolo la salute di un’intera comunità. Siamo responsabili e ne usciremo, anche stavolta, immuni”.

E per chi trasgredisce in arrivo pesanti sanzioni grazie anche al potenzialmento dei controlli con il supporto di due nuove unità della polizia municipale. “Intensificheremo i controlli – aggiunge Manzi – l’individuazione di situazioni di rischio è fondamentale in questi casi. Mi appello al senso di responsabilità di ciascuno di noi. Siamo prudenti”.