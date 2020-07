Ciampino. Ancora sangue sulle strade, muore giovane di 21 anni. Un tragico incidente questa mattina a Ciampino, in pieno centro, è costato la vita ad Angelo Ferrari di appena 21 anni. Si è trattato di un urto di lieve entità, avvenuto tra una moto Suzuki e una Volkswagen Passat.

La moto, condotta dal 21enne, proveniva da via di Morena e viaggiava in direzione XXIV Maggio quando ha urtato, per motivi ancora da appurare, l’auto guidata da un 40enne, proprio davanti al Municipio. A seguito dell’urto, seppur lieve, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, è scivolato ed è andato ad impattare contro il marciapiede con la testa

Ciampino, incidente mortale

Il 21enne, secondo quanto si apprende, è stato sbalzato per qualche metro dopo l’impatto. I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno provato a rianimarlo per circa un’ora. Il giovane è stato trasportato quindi al San Giovanni di Roma in condizioni critiche dove è poi morto. Saranno ora le indagini della polizia locale a fare chiarezza sulla dinamica. Come da prassi i mezzi sono stati sequestrati e il conducente dell’auto è stato sottoporto ai rituali test di alcol e droga.