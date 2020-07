Una scossa di terremoto è stata avvertita in mattinata nel sud della California e nell’area di Los Angeles. Secondo lo Us Geological Survey il sisma è stato di magnitudo 4.2 della scala Richter. Al momento non si registrano danni.

Terremoto negli USA

Il tutto è avvenuto intorno alle ore 4.29 locali (13.29 italiane), con epicentro a San Fernando, un paese a circa 30 chilometri da Los Angeles. Sempre stando ai dati riferitidall’U.S. Geological Survey, si è trattato di una scossa con profondità di circa 7-8 chilometri. Non sembrano esserci stati particolari danni, e non è stato riportato alcun ferito. Dopo attimi di panico, la situazione è tornata sotto controllo.

