Calabria. Tragico scontro tra un’auto e furgone, muore donna di 56 anni. Il tragico sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 63 che conduce da Crotone a Cutro. La donna era una della due passeggere dell’auto – una Citroen C1 – guidata da un’altra signora che proveniva da Crotone e stava facendo ingresso nell’abitato di Cutro. Proprio nel punto in cui la strada si restringe è avvenuto, per cause in corso di accertamento, lo scontro con un furgone Citroen Jumpy guidato da un uomo di Cutro.

Crotone, tragico incidente

La donna è morta sul colpo. Le altre due occupanti sono state portate in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Crotone. Codice giallo invece per l’uomo alla guida del furgone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone per estrarre dalle lamiere le due donne ferite. I carabinieri della stazione di Cutro hanno eseguito i rilievi.

