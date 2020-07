Milazzo. Mistero nel messinese, ritrovato cadavere carbonizzato. E’ stato ritrovato qualche ora fa il cadavere di una persona, non ancora identificata, in via Pezza del Pioppo, una contrada della piana mamertina a Milazzo, in provincia di Messina. A segnalare la presenza del corpo bruciato è stata una telefonata ai carabinieri della locale compagnia coordinati dal capitano Andrea Ortolani.

Milazzo: cadavere carbonizzato, le indagini

I carabinieri hanno presidiato tutta la zona, un’area che si trova tra Bastione e San Marco, alla periferia di Milazzo dove questa mattina poco prima di mezzogiorno è stata segnalata la presenza del corpo carbonizzato. Sul posto oltre ai militari della locale Compagnia, anche diverse pattuglie delle stazioni dell’hinterland e i vertici del comando provinciale che hanno deciso di interdire a chiunque l’accesso.