Campania. Si comunica che, a partire da sabato 1 agosto, i beneficiari del contributo compresi nell’elenco delle domande ammesse – V Blocco, allegati A e A1 del DD n. 497 del 21/07/2020, si potranno recare presso gli sportelli di Poste Italiane, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, per riscuotere il contributo assegnato.

Si ricorda di rispettare tutte le prescrizioni di cui alla news del 04/06/2020.

Si ricorda, inoltre, che il sito di riferimento dell’avviso, su cui trovare tutte le informazioni relative, è il seguente: conlefamiglie.regione.campania.it.

Campania, bonus famiglie: pubblicato il quinto elenco

Il bonus famiglie è una misura straordinaria di sostegno per i nuclei familiari residenti in Campania contenuta nel Piano Socio-Economico della Regione per far fronte all’emergenza determinata dall’insorgere dell’epidemia da Covid-19. La presentazione delle domande per accedere ai contributi previsti dall’avviso si è chiusa alle ore 24 del giorno 7 maggio 2020. Palazzo Santa Lucia ha stanziato fondi per altre 4414 famiglie. Il contributo consiste in 500 o 300 euro.

ELENCO QUINTO BLOCCO