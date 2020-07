Arriva il quinto elenco dei beneficiari del bonus famiglie in Campania. È stato infatti approvato il quinto “blocco” delle domande ammesse, l’elenco delle domande ammesse a seguito di ricorsi e osservazioni e quello delle domande escluse in via definitiva.

Campania, bonus famiglie: pubblicato il quinto elenco

Il bonus famiglie è una misura straordinaria di sostegno per i nuclei familiari residenti in Campania contenuta nel Piano Socio-Economico della Regione per far fronte all’emergenza determinata dall’insorgere dell’epidemia da Covid-19. La presentazione delle domande per accedere ai contributi previsti dall’avviso si è chiusa alle ore 24 del giorno 7 maggio 2020. Palazzo Santa Lucia ha stanziato fondi per altre 4414 famiglie. Il contributo consiste in 500 o 300 euro.

Gli importi del bonus sono di:

500 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 20.000 euro (compresi);

300 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 35.000 euro (compresi).

A parità di valore ISEE è stato applicato il diritto di precedenza secondo i successivi requisiti posseduti alla data del 5 marzo 2020: numero di figli minori di 15 anni a carico; minore età del figlio, frequentante la scuola primaria o secondaria.

ELENCO QUINTO BLOCCO