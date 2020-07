Due sorelline trovate bloccate in auto: una muore, l’altra versa in condizioni gravissime. La tragedia si è consumata mentre la mamma si era addormentata in casa perdendo di vista le figliolette di una e tre anni.

Figlie bloccate in auto: una muore per il caldo

I fatti risalgono a mercoledì 22 luglio, nell’Arkansas (Stati Uniti D’America). Quando la donna si è svegliata dal pisolino si è resa conto che le figlie non c’erano più. A quel punto la 21enne Kaylee Petchenik, ha deciso di denunciare la scomparsa delle bimbe ed allertare i soccorsi, che le hanno poi ritrovate sul retro della vettura parcheggiata nei pressi dell’abitazione.

Stando a quanto riportato dal Daily Star, la donna dopo il turno lavorativo di notte aveva deciso di riposare un po’ durante il pomeriggio, certa che le figlie fossero con lei in casa. Invece, al suo risveglio, non ha trovato le bimbe nella loro cameretta e disperata ha iniziato a cercarle, fino a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente gli uomini della polizia di stato dell’Arkansas, che le hanno ritrovate in stato di incoscienza nel retro della vettura.

La primogenita, di tre anni, è stata dichiarata morta dopo essere stata trasportata d’urgenza nell’Ospedale di Booneville. Ora il suo corpo verrà trasferito nell’Arkansas State Crime Laboratory dove verrà svolta l’autopsia volta ad accertare le dinamiche dei fatti. Il sospetto è quello che il decesso possa essere dovuto al caldo e alle temperature eccessive all’interno del veicolo. La sorellina Olivia, di appena un anno, è invece ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Little Rock.

Entrambe sono state, apparentemente, vittime del caldo mentre erano all’interno di un’auto parcheggiata fuori dalla casa della madre a Booneville ha riferito la Polizia, confermando che il giorno dei fatti le temperature si aggiravano all’incirca a 32° C.