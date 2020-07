Frattamaggiore. Nuovi contagi da Coronavirus a Calvizzano e Frattamaggiore. Nel comune di Calvizzano sono 3 i positivi accertati nello stesso nucleo familiare. A Frattamaggiore, invece, un solo caso accertato. A comunicarlo il sindaco Marco Antonio Del Prete con un post sul suo profilo Facebook.

L’annuncio del sindaco di Frattamaggiore

inlineadv

Mi è stato appena comunicato un nuovo caso positivo al Covid-19 nella nostra Città. Si tratta di una persona collegata al precedente caso e che, grazie all’ottimo lavoro delle Istituzioni preposte, era già stata posta in isolamento. Come già detto in altre occasioni, il virus non è scomparso e non scomparirà se continuiamo a non rispettare le regole! Non dobbiamo abbassare la guardia in alcun modo! Seguiamo sempre le norme anti contagio: mascherina, distanziamento sociale, rispetto delle regole. Solo così potremo contrastare e sconfiggere questo dannato virus!