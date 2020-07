Blitz al rione “Monterosa”. Due gli arresti messi a segno ieri sera dagli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Locale. Nel corso di un servizio d’alto impatto sono finiti in manette Ciro D’Orio e Carmine Ricci, napoletani di 19 e 18 anni con precedenti di polizia. Rispondono di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Napoli, blitz anti-droga: due arresti per droga

Nel corso dell’attività identificate ben 55 persone. I poliziotti hanno anche controllato 40 veicoli e 9 motocicli di cui 6 sequestrati amministrativamente e uno sottoposto a sequestro ai fini della successiva confisca. Gli agenti hanno contestato 22 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancata copertura assicurativa e per la circolazione con veicoli già sottoposti a sequestro con sanzioni per oltre 35000 euro.

Infine, i poliziotti hanno notato in via Ortese due giovani che stavano cedendo qualcosa ad alcune persone in cambio di banconote e che, alla loro vista, hanno tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, gli agenti li hanno bloccati e trovati in possesso di 24 involucri contenenti 4 grammi circa di marijuana e la somma di 1760 euro. Ciro D’Orio e Carmine Ricci sono finiti in carcere in attesa del rito direttissimo.