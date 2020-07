Campania. Schianto mortale nell’avellinese, muore 53enne del posto. Come riporta Ottopagine, il tragico incidete è avvenuto un’ora fa in via Variante a Cervinara.

Tragico incidete a Cervinara

La vittima è A.S, queste le sue iniziali, stava viaggiando in sella alla sua Vespa quando, perché cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Ford Focus. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Avellino, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Seguiranno aggiornamenti

Foto di repertorio